Om det er i svære områder at nå eller smalle steder i bilen, hjemmet, kælderen eller haveskuret - sikrer det fleksible sprækkemundstykke renlighed helt ned til det sidste hjørne. Takket være fleksible materiale, når mundstykket steder som der ikke kan gøres rent med det standarde spækkemundstykke. Sprækkemundstykket er egnet til Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.