Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Om det er i svære områder at nå eller smalle steder i bilen, hjemmet, kælderen eller haveskuret - sikrer det fleksible sprækkemundstykke renlighed helt ned til det sidste hjørne. Takket være fleksible materiale, når mundstykket steder som der ikke kan gøres rent med det standarde spækkemundstykke. Sprækkemundstykket er egnet til Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Funktioner og fordele
Sprækkemundstykke lavet af blødt og fleksibelt materiale.
- Kan nemt bøjes for at nå områder der ikke kan nås med standard sprækkemundstykket.
Ekstra langt mundstykke (mundstykkelængde ca. 615 mm).
- Når dybt ind i rævner til rengøring.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|NW 35
|Arbejdsbredde (mm)
|615
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatible maskiner
- BVL 3/1 Bp
- BVL 5/1 Bp
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap Te
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- NT 27/1
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Adv HEPA
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Gangarealer
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Sidelommer i bilen.