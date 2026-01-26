PressurePro otapalo ulja i masti Extra RM 31, 2.5l

Visokotlačno sredstvo za dubinsko čišćenje visoke koncentracije. Učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu, npr. ulja, masti, katrana, čađe ili dimne smole, na svim temperaturama.

Naše PressurePro sredstvo za čišćenje ulja i masti Extra RM 31 doista opravdava svoje ime i otapa čak i najtvrdokornije onečišćenje uljem, masnoćom, katranom, čađom i dimnom smolom naizgled bez ikakvog napora. Visokotlačno koncentrirano visokotlačno sredstvo za čišćenje koje štedi troškove može se koristiti u svim temperaturnim rasponima – uključujući stupanj pare na 150 °C – i nudi snažno djelovanje čišćenja. Kao idealno dubinsko sredstvo pogodno za pranje motora i čišćenje dijelova u radionicama ili na poljoprivrednim gospodarstvima, oduševljava i na drugim područjima, primjerice u čišćenju fasada pri uklanjanju nečistoća uzrokovanih emisijama, ptičjim izmetom ili ostacima insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti spremnika u prehrambenoj industriji. PressurePro čistač ulja i masti Extra RM 31 je bez silikona, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja i ostavlja za sobom ugodan svjež miris.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,1
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Čišćenje staja
  • Čišćenje bačvi
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Cisterne za živežne namirnice
  • Čišćenje fasada
