PressurePro sustavna njega RM 110, 10l

Za zaštitu od naslaga kamenca u sustavu izmjenjivača grijanja (do 150 °C) visokotlačnih čistača s toplom vodom. Idealan za korištenje sa srednje tvrdom do tvrdom vodom.

S posebnim PressurePro Machine Protector RM 110 za primjenu u primjenama sa srednje tvrdom do tvrdom vodom, visokotlačni čistači vrućom vodom i njihovi najvažniji dijelovi kao i dijelovi koji provode vodu pouzdano su zaštićeni od naslaga kamenca. Kao rezultat toga, osiguran je protok vode kroz grijaću zavojnicu i performanse jedinice ostaju konstantne, dok korisnici mogu uštedjeti energiju i značajno smanjiti troškove održavanja za dugotrajne mjere uklanjanja kamenca u isto vrijeme. PressurePro Machine Protector RM 110 sukladan je HACCP-u i stoga je prikladan za upotrebu u tvrtkama koje se bave preradom hrane.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9
Težina (kg) 10,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 11
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
PressurePro sustavna njega RM 110, 10l
PressurePro sustavna njega RM 110, 10l
PressurePro sustavna njega RM 110, 10l
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
  • Odmašćivanje površina
  • Održavanje uređaja, zaštita od taloženja kamenca
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH