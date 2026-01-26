S posebnim PressurePro Machine Protector RM 110 za primjenu u primjenama sa srednje tvrdom do tvrdom vodom, visokotlačni čistači vrućom vodom i njihovi najvažniji dijelovi kao i dijelovi koji provode vodu pouzdano su zaštićeni od naslaga kamenca. Kao rezultat toga, osiguran je protok vode kroz grijaću zavojnicu i performanse jedinice ostaju konstantne, dok korisnici mogu uštedjeti energiju i značajno smanjiti troškove održavanja za dugotrajne mjere uklanjanja kamenca u isto vrijeme. PressurePro Machine Protector RM 110 sukladan je HACCP-u i stoga je prikladan za upotrebu u tvrtkama koje se bave preradom hrane.