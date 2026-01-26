PressurePro sustavna njega RM 110, 10l
Za zaštitu od naslaga kamenca u sustavu izmjenjivača grijanja (do 150 °C) visokotlačnih čistača s toplom vodom. Idealan za korištenje sa srednje tvrdom do tvrdom vodom.
S posebnim PressurePro Machine Protector RM 110 za primjenu u primjenama sa srednje tvrdom do tvrdom vodom, visokotlačni čistači vrućom vodom i njihovi najvažniji dijelovi kao i dijelovi koji provode vodu pouzdano su zaštićeni od naslaga kamenca. Kao rezultat toga, osiguran je protok vode kroz grijaću zavojnicu i performanse jedinice ostaju konstantne, dok korisnici mogu uštedjeti energiju i značajno smanjiti troškove održavanja za dugotrajne mjere uklanjanja kamenca u isto vrijeme. PressurePro Machine Protector RM 110 sukladan je HACCP-u i stoga je prikladan za upotrebu u tvrtkama koje se bave preradom hrane.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|10,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
- Odmašćivanje površina
- Održavanje uređaja, zaštita od taloženja kamenca