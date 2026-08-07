Кислотное средство для пенной чистки RM 59 ASF, 20л

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 2
Вес (кг) 21,225
Вес (с упаковкой) (кг) 21,998
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Свойства
  • Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Кислотное средство для пенной чистки RM 59 ASF, 20л
Кислотное средство для пенной чистки RM 59 ASF, 20л
Кислотное средство для пенной чистки RM 59 ASF, 20л
Кислотное средство для пенной чистки RM 59 ASF, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
  • P302 + P352a ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка стен и керамической плитки
  • Очистка поверхностей
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
Принадлежности
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