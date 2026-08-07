Detergent spumant, acid RM 59 ASF, 20l
Indeparteaza fara efort cele mai dure depuneri precum calcarul, rugina, grasimea, albumina, petele de la bere si lapte de pe gresie, placi de teracota si containere. Eficienta de curatare intensa pe toate suprafetele, datorita stratului de spuma extrem de stabil.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|2
|Greutate (kg)
|21,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 237 x 430
Produs
- Solutie spumanta pentru aparate cu inalta presiune
- Dizolva petele grosiere de calcar, rugina, grasime, proteine si lapte
- Acțiune de curățare blândă
- Produce un strat de spuma de lunga durata
- Proprietati de clatire foarte bune
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P280a Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie a ochilor / echipament de protecţie a feţei.
- P302 + P352a ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
Masini compatibile
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Laptarie
- Pereti, faianta
- Curatarea suprafetelor
- Cisterna pentru alimente