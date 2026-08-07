Detergent spumant, acid RM 59 ASF, 20l

Indeparteaza fara efort cele mai dure depuneri precum calcarul, rugina, grasimea, albumina, petele de la bere si lapte de pe gresie, placi de teracota si containere. Eficienta de curatare intensa pe toate suprafetele, datorita stratului de spuma extrem de stabil.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 2
Greutate (kg) 21,2
Greutate cu ambalaj (kg) 22
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 237 x 430
Produs
  • Solutie spumanta pentru aparate cu inalta presiune
  • Dizolva petele grosiere de calcar, rugina, grasime, proteine si lapte
  • Acțiune de curățare blândă
  • Produce un strat de spuma de lunga durata
  • Proprietati de clatire foarte bune
  • Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
  • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
  • Fără NTA
Detergent spumant, acid RM 59 ASF, 20l
Detergent spumant, acid RM 59 ASF, 20l
Detergent spumant, acid RM 59 ASF, 20l
Detergent spumant, acid RM 59 ASF, 20l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H290 Poate fi corosiv pentru metale.
  • H315 Provoacă iritarea pielii.
  • H318 Provoacă leziuni oculare grave.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P280a Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie a ochilor / echipament de protecţie a feţei.
  • P302 + P352a ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
  • P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Laptarie
  • Pereti, faianta
  • Curatarea suprafetelor
  • Cisterna pentru alimente
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova