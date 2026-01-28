Щелочное средство для пенной чистки RM 58 ASF, 20л

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13,1
Вес (кг) 21,28
Вес (с упаковкой) (кг) 22,198
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 237 x 430
Щелочное средство для пенной чистки RM 58 ASF, 20л
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка поверхностей
  • Очистка стен и керамической плитки
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
  • Уборка в животноводческих помещениях
