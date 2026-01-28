Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l

Indeparteaza usor murdaria intarita, precum ulei, grasime sau cele cu continut de albumina precum si resturi de alimente de pe gresie, faianta, placi de teracota sau containere. Stratul de spuma permite un timp lung de contact si are astfel efect intens de curatare asupra suprafetelor verticale.