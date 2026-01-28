Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l

Indeparteaza usor murdaria intarita, precum ulei, grasime sau cele cu continut de albumina precum si resturi de alimente de pe gresie, faianta, placi de teracota sau containere. Stratul de spuma permite un timp lung de contact si are astfel efect intens de curatare asupra suprafetelor verticale.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13,1
Greutate (kg) 21,3
Greutate cu ambalaj (kg) 22,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 237 x 430
Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l
Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l
Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l
Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Laptarie
  • Curatarea suprafetelor
  • Pereti, faianta
  • Cisterna pentru alimente
  • Curatarea grajdului
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova