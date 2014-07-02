FJ 6 vahuotsik

Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.

Vahuotsik FJ 6 aitab tekitada äärmiselt tõhusa puhastusvahu, võimaldades hõlpsasti puhastada kõiki pindu, näiteks värvitud, klaas- ja kivipindu. Ideaalne sõidukite, talveaedade, aiamööbli, fassaadide, treppide, haagissuvilate, jalgradade, seinte, ribakardinate, terrasside, sissesõiduteede jms puhastamiseks. Konteineri mahutavus on umbes 0,6 liitrit. Valage Kärcheri puhastusvahend otse vahuotsikusse, kinnitage otsik pesupüstoli külge ja kandke vaht pinnale. Puhastusvahendi kogust saab hõlpsasti vahuotsikult reguleerida (kollase nupu abil). Pihustusjoa tugevust saab reguleerida vastavalt vajadusele. Sobib Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele. Ideaalne kasutada koos Kärcheri puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner.

Omadused ja tulu
0,6 l paak
  • Kestab kauem ka ühe täitmiskorraga
Erinevate puhastusvahendite lihtne asendamine
  • Lihtne kasutada
Hästitoimiv ja pinnal püsiv vaht
  • Kõikide pindade vaevatu puhastus
Väikesed majafassaadid
  • Puhastusvahendi tarbimine sõltub kasutusest
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
  • Sisus on alati nähtav
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 93 x 201 x 184
Ühilduvus Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Terrass
  • Rulood
  • Rajad
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
  • Aia- ja kivimüürid
  • Haagissuvilad / matkaautod
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.