Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.
Vahuotsik FJ 6 aitab tekitada äärmiselt tõhusa puhastusvahu, võimaldades hõlpsasti puhastada kõiki pindu, näiteks värvitud, klaas- ja kivipindu. Ideaalne sõidukite, talveaedade, aiamööbli, fassaadide, treppide, haagissuvilate, jalgradade, seinte, ribakardinate, terrasside, sissesõiduteede jms puhastamiseks. Konteineri mahutavus on umbes 0,6 liitrit. Valage Kärcheri puhastusvahend otse vahuotsikusse, kinnitage otsik pesupüstoli külge ja kandke vaht pinnale. Puhastusvahendi kogust saab hõlpsasti vahuotsikult reguleerida (kollase nupu abil). Pihustusjoa tugevust saab reguleerida vastavalt vajadusele. Sobib Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele. Ideaalne kasutada koos Kärcheri puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner.
Omadused ja tulu
0,6 l paak
- Kestab kauem ka ühe täitmiskorraga
Erinevate puhastusvahendite lihtne asendamine
- Lihtne kasutada
Hästitoimiv ja pinnal püsiv vaht
- Kõikide pindade vaevatu puhastus
Väikesed majafassaadid
- Puhastusvahendi tarbimine sõltub kasutusest
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
- Sisus on alati nähtav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|93 x 201 x 184
|Ühilduvus
|Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Mootorrattad ja rollerid
- Terrass
- Rulood
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Aia- ja kivimüürid
- Haagissuvilad / matkaautod
