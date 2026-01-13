Kärcher RM 81 -aktiivipesuaine soveltuu laajasti eri toimialojen pesutarpeisiin. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun ajoneuvojen ja moottoreiden pesuun tai vaikkapa huokoista materiaalia olevien kuormapeitteiden puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää minipuolisetsi myös maataloudessa koneiden ja työvälineiden puhdistamiseen. Elintarviketeollisuuden kohteissa RM 81 poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan, sokerin ja proteiinin jäämät pinnoilta. Sovelluskohteita riittää aina kuljettimista, laatikoista, säiliöistä ja tynnyreistä kylmävarastojen hygieenisen puhdistamiseen. Tämä voimakkaasti alkalinen pesuaine sopii erinomaisesti myös kuumavesipesureille ja säilyttää koostumuksensa aina höyrylämpötiloihin 150°C saakka.