Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 2.5l
Tehokas pesuainetiiviste korkeapainepesuun, sopii öljyn, rasvan ja mineraalien nopeaan irrottamiseen. Soveltuu erinomaisesti ajoneuvojen, kuormapeitteiden ja moottoreiden pesuun, NTA-vapaa.
Kärcher RM 81 -aktiivipesuaine soveltuu laajasti eri toimialojen pesutarpeisiin. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun ajoneuvojen ja moottoreiden pesuun tai vaikkapa huokoista materiaalia olevien kuormapeitteiden puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää minipuolisetsi myös maataloudessa koneiden ja työvälineiden puhdistamiseen. Elintarviketeollisuuden kohteissa RM 81 poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan, sokerin ja proteiinin jäämät pinnoilta. Sovelluskohteita riittää aina kuljettimista, laatikoista, säiliöistä ja tynnyreistä kylmävarastojen hygieenisen puhdistamiseen. Tämä voimakkaasti alkalinen pesuaine sopii erinomaisesti myös kuumavesipesureille ja säilyttää koostumuksensa aina höyrylämpötiloihin 150°C saakka.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|2,5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|4
|pH
|12,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 120 x 280
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE *EU
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Rasvanpoisto
- Suojapeitteiden ja pressujen puhdistus
- Lattioiden ja pintojen puhdistus