Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 10l

Tehokas pesuainetiiviste korkeapainepesuun, sopii öljyn, rasvan ja mineraalien nopeaan irrottamiseen. Soveltuu erinomaisesti ajoneuvojen, kuormapeitteiden ja moottoreiden pesuun, NTA-vapaa.

Kärcher RM 81 -aktiivipesuaine soveltuu laajasti eri toimialojen pesutarpeisiin. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun ajoneuvojen ja moottoreiden pesuun tai vaikkapa huokoista materiaalia olevien kuormapeitteiden puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää minipuolisetsi myös maataloudessa koneiden ja työvälineiden puhdistamiseen. Elintarviketeollisuuden kohteissa RM 81 poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan, sokerin ja proteiinin jäämät pinnoilta. Sovelluskohteita riittää aina kuljettimista, laatikoista, säiliöistä ja tynnyreistä kylmävarastojen hygieenisen puhdistamiseen. Tämä voimakkaasti alkalinen pesuaine sopii erinomaisesti myös kuumavesipesureille ja säilyttää koostumuksensa aina höyrylämpötiloihin 150°C saakka.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,5
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 10l
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 10l
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 10l
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 10l
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Osien pesu
  • Rasvanpoisto
  • Suojapeitteiden ja pressujen puhdistus
  • Lattioiden ja pintojen puhdistus
Varusteet