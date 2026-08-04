Pesukahva EASY!Force

Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.

EASY!Force-pesukahva hyödyntää veden omaa painetta tuottamaan tarvittavan kahvan puristusvoiman ja mahdollistaa näin väsymättömän työskentelyn ilman käsiin kohdistuvaa lihasrasitusta. Varustettu EASYLock-yhteensopivilla painepesurin liittimillä sekä turvalukituksella, joka estää liipaisimen tahattoman painamisen. Venttiilin keraamiset komponentit on suunniteltu kestämään intensiivistä työskentelyä kovilla paineilla ja vaihtelevissa lämpötiloissa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet