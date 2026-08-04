Suutinhattu korkeapainesuuttimelle

Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki / suutinhattu, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.

Harmaassa suutinhatussa on EASY!Lock-kierre.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
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