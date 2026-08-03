Uz pomoć našeg čistača za bačve BC 14/12 čišćenje bačvi je jednostavno i ekonomično kao nikad prije. Više nema zahtjevnog premještanja, umjesto toga čistač bačvi se uvodi izravno u bačvu ili u spremnik i čišćenje može odmah započeti. Nakon čišćenja dovoljan je samo jedan potez rukom kako bi se uređaj iz visokotlačnog čistača odmah prebacio u mod usisavanja te su bačva ili spremnik odmah spremni za uporabu. Proces koji je toliko uvjerljiv da državni zavod za edukaciju i ispitivanje u vinogradarstvu i voćarstvu u Weinsbergu koristi naš čistač bačvi u svrhu edukacije i za čišćenje barrique bačvi.