Čistač za bačve BC 14/12
Čistač bačvi BC 14/12 je prskalica za unutarnje čišćenje spremnika i bačvi – posebice hrastovih bačvi zapremine između 225 i 600 litara.
Uz pomoć našeg čistača za bačve BC 14/12 čišćenje bačvi je jednostavno i ekonomično kao nikad prije. Više nema zahtjevnog premještanja, umjesto toga čistač bačvi se uvodi izravno u bačvu ili u spremnik i čišćenje može odmah započeti. Nakon čišćenja dovoljan je samo jedan potez rukom kako bi se uređaj iz visokotlačnog čistača odmah prebacio u mod usisavanja te su bačva ili spremnik odmah spremni za uporabu. Proces koji je toliko uvjerljiv da državni zavod za edukaciju i ispitivanje u vinogradarstvu i voćarstvu u Weinsbergu koristi naš čistač bačvi u svrhu edukacije i za čišćenje barrique bačvi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pogon
|Električni
|Broj mlaznica (Komad(a))
|2
|Protok (l/h)
|1400
|Ubrzati (rpm)
|62
|Ugradna dužina (mm)
|315 - 900
|Napon (V)
|115 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Otvor spremnika (mm)
|min. 40
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Težina (kg)
|4,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170
Kompatibilni uređaji
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 7/11--4 Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
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