Čistač za bačve BC 14/12

Čistač bačvi BC 14/12 je prskalica za unutarnje čišćenje spremnika i bačvi – posebice hrastovih bačvi zapremine između 225 i 600 litara.

Uz pomoć našeg čistača za bačve BC 14/12 čišćenje bačvi je jednostavno i ekonomično kao nikad prije. Više nema zahtjevnog premještanja, umjesto toga čistač bačvi se uvodi izravno u bačvu ili u spremnik i čišćenje može odmah započeti. Nakon čišćenja dovoljan je samo jedan potez rukom kako bi se uređaj iz visokotlačnog čistača odmah prebacio u mod usisavanja te su bačva ili spremnik odmah spremni za uporabu. Proces koji je toliko uvjerljiv da državni zavod za edukaciju i ispitivanje u vinogradarstvu i voćarstvu u Weinsbergu koristi naš čistač bačvi u svrhu edukacije i za čišćenje barrique bačvi.

Specifikacije

Tehnički podaci

Pogon Električni
Broj mlaznica (Komad(a)) 2
Protok (l/h) 1400
Ubrzati (rpm) 62
Ugradna dužina (mm) 315 - 900
Napon (V) 115 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Otvor spremnika (mm) min. 40
Temperatura (°C) maks. 80
Težina (kg) 4,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170
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