Snažna mlaznica 40°, 040
Plosnati mlaz za veliki površinski učinak - prikladno za osjetljive površine
Snažna mlaznica s kutom prskanja od 40° i plosnatim mlazom, za velika područja i osjetljive površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina mlaznice ( )
|40
|Kut (°)
|40
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrna
Kompatibilni uređaji
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.