PrimoFlex® tömlő 3/4" – 25 m
PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.
Az A 3/4" átmérőjű és 25 m hosszú PrimoFlex® minőségi tömlő tökéletesen alkalmas kisebb-nagyobb területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött erősítéssel ellátott kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot - vagyis egyáltalán nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Az időjárásálló UV-álló külső réteg védi az anyagot, a középső réteg pedig megakadályozza az algák felhalmozódását a tömlő belsejében. A repedési nyomás 24 bar. A tömlő lenyűgöző, 0 és +40 °C közötti hőállósággal is büszkélkedhet. Erre a kerti tömlőre 12 év garanciát vállalunk. A Kärcher öntözősorozat kerti tömlői rendkívül rugalmasak, robusztusak és ellenállnak a gyűrődésnek. Az előnyök egyértelműek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség. Kärcher: A bölcs választás öntözési igényeihez.
Jellemzők és előnyök
12 év garancia
- Hosszú élettartam
3 réteg
- Törésmentes
Repesztőnyomás: 24 bar
- Garantáltan szilárd kialakítás
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
- A könnyű kezelhetőségért
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
- Garantáltan szilárd kialakítás
Kadmium-, bárium- és ólommentes
- Egészségre ártalmatlan és környezetbarát
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
- Hosszú élettartam
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- Egészségre ártalmatlan és környezetbarát
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
- Garantáltan masszív kialakítás és hosszú élettartam
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|3/4″
|Tömlőhossz (m)
|25
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|5,4
|Csomagolási súly (kg)
|5,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 380 x 155
Kompatibilis készülékek
