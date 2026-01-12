Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m

Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízátfolyásért.

A Kärcher tömlőújdonsága kiváló minőségű, továbbfejlesztett, többrétegű szövetből áll, amely robusztus jellegével, rugalmasságával és törésállóságával jeleskedik, állandó vízátfolyást tesz lehetővé, és érezhetően jobban kézhez áll. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védelmet nyújt a 25 méter hosszú minőségi kerti tömlő anyagának. A fényt át nem eresztő köztes réteg pedig arról gondoskodik, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga. Hőállóság terén is teljes mértékben lenyűgözi felhasználóját a 3/4"-os tömlő: a −20 és +60 °C közötti hőmérsékletek ugyanis nem árthatnak neki. Ezenfelül a fenntartható kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – ezáltal egészségileg teljesen ártalmatlan. A 30 bar repesztőnyomással bíró Performance Plus ideálisan alkalmas kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözéséhez. 15 év garanciával.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
  • Rugalmasság és törésállóság az optimális vízátfolyás biztosításához.
25 méter
  • Kisebb és közepes méretű területek, kertek és egyéb területek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 30 bar nyomással szembeni ellenállásra is képes
  • KEMÉNY
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
  • A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
  • Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
  • A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
  • Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
  • Rendkívül időjárásálló.
15 év garancia
  • Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 3/4″
Tömlőhossz (m) 25
Szín fekete
Súly (kg) 5,8
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 390 x 180
