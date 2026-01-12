A Kärcher tömlőújdonsága kiváló minőségű, továbbfejlesztett, többrétegű szövetből áll, amely robusztus jellegével, rugalmasságával és törésállóságával jeleskedik, állandó vízátfolyást tesz lehetővé, és érezhetően jobban kézhez áll. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védelmet nyújt a 25 méter hosszú minőségi kerti tömlő anyagának. A fényt át nem eresztő köztes réteg pedig arról gondoskodik, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga. Hőállóság terén is teljes mértékben lenyűgözi felhasználóját a 3/4"-os tömlő: a −20 és +60 °C közötti hőmérsékletek ugyanis nem árthatnak neki. Ezenfelül a fenntartható kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – ezáltal egészségileg teljesen ártalmatlan. A 30 bar repesztőnyomással bíró Performance Plus ideálisan alkalmas kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözéséhez. 15 év garanciával.