Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízátfolyásért.
A Kärcher tömlőújdonsága kiváló minőségű, továbbfejlesztett, többrétegű szövetből áll, amely robusztus jellegével, rugalmasságával és törésállóságával jeleskedik, állandó vízátfolyást tesz lehetővé, és érezhetően jobban kézhez áll. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védelmet nyújt a 25 méter hosszú minőségi kerti tömlő anyagának. A fényt át nem eresztő köztes réteg pedig arról gondoskodik, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga. Hőállóság terén is teljes mértékben lenyűgözi felhasználóját a 3/4"-os tömlő: a −20 és +60 °C közötti hőmérsékletek ugyanis nem árthatnak neki. Ezenfelül a fenntartható kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – ezáltal egészségileg teljesen ártalmatlan. A 30 bar repesztőnyomással bíró Performance Plus ideálisan alkalmas kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözéséhez. 15 év garanciával.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
- Rugalmasság és törésállóság az optimális vízátfolyás biztosításához.
25 méter
- Kisebb és közepes méretű területek, kertek és egyéb területek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 30 bar nyomással szembeni ellenállásra is képes
- KEMÉNY
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
- A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
- Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
- A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
- Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
- Rendkívül időjárásálló.
15 év garancia
- Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|3/4″
|Tömlőhossz (m)
|25
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|5,8
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|390 x 390 x 180
