Battery Power 18/50
Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.
Echipată cu celule litiu-ion, bateria garantează o performanță constantă. În plus, celulele împiedică descărcarea automată a bateriei și pierderea capacității cu descărcare parțială frecventă (efect de memorie). Și cu o tehnologie inovatoare în timp real cu afișaj LCD integrat, timpul rămas, starea de încărcare și capacitatea bateriei sunt afișate permanent. Bateria de 18 V / 5,0 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare în timp realEcranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare.
Platforma Kärcher cu acumulatori de 18 VCompatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 18 V+ platforma cu acumulatori.
Celule puternice cu litiu-ionBateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
- Durata de viata prelungita a celulelor.
Protectie la apa IPX 5
- Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
- Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
- Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|90
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 88 x 73
Video
Masini compatibile
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BLV 18-200 Battery
- BP 2.000-18 Barrel
- CNS 18-30 Battery
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LMO Battery 18-33
- LMO Battery 18-33 Set
- LMO Battery 18-36 Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- LTR Battery 18-25 Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact (bateria nu este inclusă)
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home
- Starter kit Battery Power 18/25
- Starter kit Battery Power 18/50
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- Universal charger Battery Power+ 18-36
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WRE 18-55 Battery
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- Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V