Battery Power 18/50

Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.

Echipată cu celule litiu-ion, bateria garantează o performanță constantă. În plus, celulele împiedică descărcarea automată a bateriei și pierderea capacității cu descărcare parțială frecventă (efect de memorie). Și cu o tehnologie inovatoare în timp real cu afișaj LCD integrat, timpul rămas, starea de încărcare și capacitatea bateriei sunt afișate permanent. Bateria de 18 V / 5,0 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.

Caracteristici si beneficii
Battery Power 18/50: Tehnologie inovatoare în timp real
Tehnologie inovatoare în timp real
Ecranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare.
Battery Power 18/50: Platforma Kärcher cu acumulatori de 18 V
Platforma Kärcher cu acumulatori de 18 V
Compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 18 V+ platforma cu acumulatori.
Battery Power 18/50: Celule puternice cu litiu-ion
Celule puternice cu litiu-ion
Bateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
  • Durata de viata prelungita a celulelor.
Protectie la apa IPX 5
  • Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
  • Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
  • Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 5
Energie (Wh) 90
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 88 x 73
Battery Power 18/50
Battery Power 18/50
Battery Power 18/50

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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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