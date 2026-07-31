Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t
Skumkanon Advanced 3 er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Denne høykvalitets skumkanonen har justerbar sprayvinkel og Ecobrass, og er kompatibel med Kärchers høytrykksvaskere.
Enkel håndtering, svært god skumkvalitet og takket være en hoveddel laget av Ecobrass svært motstandsdyktig mot aggressive rengjøringsmidler: Vår robuste og svært høykvalitets koppskumlanse Advanced 3 for høytrykksspylere fra Kärcher med servostyringsfunksjon og strømningshastighet på 900 til 2500 l/t. Skumlansen har en ergonomisk og spesielt stabil rengjøringsmiddelbeholder med stor påfyllingsåpning og en ekstra gripemulighet ved halsen. Takket være den presise, 3-trinns doseringsmuligheten via en integrert lukker er utilsiktet justering av rengjøringsmiddeldoseringsenheten praktisk talt utelukket. Avhengig av bruksområdet kan sprøytevinkelen justeres fleksibelt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|900 - 2500
|Dysestørrelse ( )
|38
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
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