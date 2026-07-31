Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t

Skumkanon Advanced 3 er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Denne høykvalitets skumkanonen har justerbar sprayvinkel og Ecobrass, og er kompatibel med Kärchers høytrykksvaskere.

Enkel håndtering, svært god skumkvalitet og takket være en hoveddel laget av Ecobrass svært motstandsdyktig mot aggressive rengjøringsmidler: Vår robuste og svært høykvalitets koppskumlanse Advanced 3 for høytrykksspylere fra Kärcher med servostyringsfunksjon og strømningshastighet på 900 til 2500 l/t. Skumlansen har en ergonomisk og spesielt stabil rengjøringsmiddelbeholder med stor påfyllingsåpning og en ekstra gripemulighet ved halsen. Takket være den presise, 3-trinns doseringsmuligheten via en integrert lukker er utilsiktet justering av rengjøringsmiddeldoseringsenheten praktisk talt utelukket. Avhengig av bruksområdet kan sprøytevinkelen justeres fleksibelt.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 900 - 2500
Dysestørrelse ( ) 38
Maks. trykk (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Beholderkapasitet (l) 1
Temperatur (°C) maks. 60
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8

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