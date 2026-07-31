Skumkanon Basic 3, 900 l/t - 2500 l/t

Høy kvalitet, enkel og slitesterk: Basis 3-koppers skumlanse for høytrykksspylere med en strømningshastighet på 900–2500 l/t. Halverer rengjøringsmiddelforbruket samtidig som optimal skumkvalitet opprettholdes.

Vår nye Basic 3-koppers skumlanse ble utviklet for Kärcher høytrykksspylere med Servo Control-funksjon og en strømningshastighet på 900 til 2500 liter vann i timen, og den imponerer med sine ekstraordinære egenskaper. For eksempel, når den brukes sammen med vår RM 838 VehiclePro skumrenser, tillater den opptil 50 % mindre rengjøringsmiddel, samtidig som den sikrer imponerende skumkvalitet. Den robuste grunnkroppen i messing og bruken av andre materialer av høy kvalitet garanterer lang levetid, og den smarte tretrinns doseringsmetoden via en integrert plate forhindrer effektivt utilsiktet justering. Rengjøringsmiddelbeholderen har også spesielle funksjoner: den stabile og ergonomiske formen gir en ekstra håndteringsmulighet på halsen, en stor åpning gjør den enkel å fylle, og en flergangsgjenge gjør den rask å bytte.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 900 - 2500
Dysestørrelse ( ) 38
Maks. trykk (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Beholderkapasitet (l) 1
Temperatur (°C) maks. 60
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8

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