Skumkanon Basic 3, 900 l/t - 2500 l/t
Høy kvalitet, enkel og slitesterk: Basis 3-koppers skumlanse for høytrykksspylere med en strømningshastighet på 900–2500 l/t. Halverer rengjøringsmiddelforbruket samtidig som optimal skumkvalitet opprettholdes.
Vår nye Basic 3-koppers skumlanse ble utviklet for Kärcher høytrykksspylere med Servo Control-funksjon og en strømningshastighet på 900 til 2500 liter vann i timen, og den imponerer med sine ekstraordinære egenskaper. For eksempel, når den brukes sammen med vår RM 838 VehiclePro skumrenser, tillater den opptil 50 % mindre rengjøringsmiddel, samtidig som den sikrer imponerende skumkvalitet. Den robuste grunnkroppen i messing og bruken av andre materialer av høy kvalitet garanterer lang levetid, og den smarte tretrinns doseringsmetoden via en integrert plate forhindrer effektivt utilsiktet justering. Rengjøringsmiddelbeholderen har også spesielle funksjoner: den stabile og ergonomiske formen gir en ekstra håndteringsmulighet på halsen, en stor åpning gjør den enkel å fylle, og en flergangsgjenge gjør den rask å bytte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|900 - 2500
|Dysestørrelse ( )
|38
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
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