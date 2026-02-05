ZESTAW ADAPTERÓW DO WĘŻA PRZEDŁUŻAJĄCEGO

Zestaw adapterów do podłączania węża wysokociśnieniowego przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.

Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.

Cechy i zalety
Zestaw rozszerzający funkcjonalność urządzenia o system Quick Connect
  • Rozszerza funkcjonalność urządzenia o system Quick Connect w modelach, które go nie posiadają, wyprodukowanych po 1992 roku.
Złącze z mosiądzu
  • Łatwe podłączanie pistoletu wysokociśnieniowego z wykorzystaniem systemu Quick Connect.
System Quick Connect
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 80 x 45 x 61
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne