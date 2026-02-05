ZESTAW ADAPTERÓW DO WĘŻA PRZEDŁUŻAJĄCEGO
Zestaw adapterów do podłączania węża wysokociśnieniowego przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.
Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.
Cechy i zalety
Zestaw rozszerzający funkcjonalność urządzenia o system Quick Connect
- Rozszerza funkcjonalność urządzenia o system Quick Connect w modelach, które go nie posiadają, wyprodukowanych po 1992 roku.
Złącze z mosiądzu
- Łatwe podłączanie pistoletu wysokociśnieniowego z wykorzystaniem systemu Quick Connect.
System Quick Connect
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|80 x 45 x 61
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Universal Edition T 5
- K 4 WCM Premium Home Modular
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.400 T 50
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 4
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Pure Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Car & Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- K 7.200 T 400
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- KHD 3