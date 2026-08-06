Rotary cleaner head M63E

Egenskaper och fördelar
Mycket flexibel
Intelligent design
  • Regular rotation speed for consistent cleaning results.
Rostfritt stål struktur (1.4301)
  • Högkvalitativt material för lång livstid
  • Suitable for water that contains Kärcher cleaning agent.
Låg vikt med kompakta dimensioner
  • Versatile and flexible uses.
Specifikationer

Tekniska data

Högtrycksanslutning G3/8″
Drivning Elektrisk
Antal munstycken (Del(ar)) 1 / 4
Kapacitet (l/h) 3000
Hastighet (varv/min) 19
Monteringslängd (mm) 915
Spänning (V) 24
Frekvens (Hz) 50 - 60
Tryck (bar) Max. 140
Tanköppning (mm) min. 65
Temperatur (°C) Max. 90
Vikt (kg) 4,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,6
Mått (L × B × H) (mm) 1256
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Tillbehör