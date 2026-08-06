Rotary cleaner head M63E
Egenskaper och fördelar
Mycket flexibel
Intelligent design
- Regular rotation speed for consistent cleaning results.
Rostfritt stål struktur (1.4301)
- Högkvalitativt material för lång livstid
- Suitable for water that contains Kärcher cleaning agent.
Låg vikt med kompakta dimensioner
- Versatile and flexible uses.
Specifikationer
Tekniska data
|Högtrycksanslutning
|G3/8″
|Drivning
|Elektrisk
|Antal munstycken (Del(ar))
|1 / 4
|Kapacitet (l/h)
|3000
|Hastighet (varv/min)
|19
|Monteringslängd (mm)
|915
|Spänning (V)
|24
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Tryck (bar)
|Max. 140
|Tanköppning (mm)
|min. 65
|Temperatur (°C)
|Max. 90
|Vikt (kg)
|4,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1256
Kompatibla maskiner
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- HD 10/15-4 Cage Food
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- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S ST Classic
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- HD 13/18-4St
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- HD 17/12-4 St H
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- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
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- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
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- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
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- HDS 13/20-4 SXA
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- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
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- HDS 9/20-4 M
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