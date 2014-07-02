Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613, 1l

Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamööbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.