Universaalpuhastusvahend RM 626, 1l

Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Toode
  • Aktiivne puhastusvahend õlide, rasvade, mineraale sisaldavate jääkide ja heitmeid sisaldava mustuse kiireks ja tõhusaks puhastamiseks
  • Plug 'n' Clean süsteem on kõige lihtsam ja kiirem viis kanda puhastusvahendit Kärcheri survepesuri abil pinnale
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
