Harjastega ümbritsetud rattapesuhari tagab äärmiselt tõhusa puhastuse. Hari ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ning väikestesse vahedesse, et puhastada tõhusalt nii rattad kui kodarad. Vee ühtlane jaotumine (360°) lahustab mustuse ja uhub selle minema. Kvaliteetsed harjased tagavad õrnatoimelise ja tõhusa puhastuse. Esmaklassilised puhastustulemused kõikjal. Komplekti kuulub ühendusmutter, mille abil saab harja kindlalt pihustuspüstoli külge kinnitada. Harja kasutamislihtsuse tagab ergonoomiline käepide. Lühidalt: ideaalne lahendus säravpuhaste rataste ja kodarate saavutamiseks. Rattapesuhari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.