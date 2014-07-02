Rattapesuhari

Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.

Harjastega ümbritsetud rattapesuhari tagab äärmiselt tõhusa puhastuse. Hari ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ning väikestesse vahedesse, et puhastada tõhusalt nii rattad kui kodarad. Vee ühtlane jaotumine (360°) lahustab mustuse ja uhub selle minema. Kvaliteetsed harjased tagavad õrnatoimelise ja tõhusa puhastuse. Esmaklassilised puhastustulemused kõikjal. Komplekti kuulub ühendusmutter, mille abil saab harja kindlalt pihustuspüstoli külge kinnitada. Harja kasutamislihtsuse tagab ergonoomiline käepide. Lühidalt: ideaalne lahendus säravpuhaste rataste ja kodarate saavutamiseks. Rattapesuhari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
Vee ühtlane jaotus (360°)
  • Puhastab ühtlaselt ja eemaldab tõrksa mustuse
Kõrgekvaliteetsed harjad
  • Tõhus ja õrnatoimeline puhastus
Puhastusvahendi pealekandmine
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Pöörlevad harjad
  • Raskesti ligipääsetavate kohtade ja kitsaste vahede hõlpsaks puhastamiseks
Veljehari
  • Kõikidele mootorsõidukitele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 422 x 80 x 101
  • Veljed
