Alkalinen vaahtopuhdistusaine RM 58, 20l

Poistaa luotettavasti rasvan, öljyn ja proteiinitahrat yhtä hyvin kuin ruuan tähteet kaakeleilta ja astioista. Vaahtomatto helpottaa pesua ja levittyy tasaisesti pysty- ja vaakapinnoille.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13,1
Paino (kg) 21,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22,2
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 237 x 430
Alkalinen vaahtopuhdistusaine RM 58, 20l
Alkalinen vaahtopuhdistusaine RM 58, 20l
Alkalinen vaahtopuhdistusaine RM 58, 20l
Alkalinen vaahtopuhdistusaine RM 58, 20l
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Maitoastiat
  • Pintojen puhdistus
  • Seinät, laatat
  • Ruokasäiliöt
  • Piha-alueiden pesu
Varusteet