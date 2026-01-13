Kalkkisaostumien poistoaine RM 101, 5l

Hapan pohjainen puhdistusaine kalkkisaostumia vastaan. Poistaa nopeasti kaikista pinttyneemmät saostumat ja tarjoaa pitkäaikaista suojaa korroosiota vastaan. Suositellaan erityisesti kuumavesipesureille.

Kalkinpoistoainetta RM 101 suositellaan erityisesti kuumavesipesureille ja kohteisiin, jossa veden kovuus on suuri.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (kg) 5,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,8
Mitat (p x l x k) (mm) 192 x 145 x 248
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Rasvanpoisto, fosfatointi
  • Rasvanpoisto
  • Koneen huolto ja kalkinpoisto.
