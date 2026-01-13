Kalkkisaostumien poistoaine RM 101, 5l
Hapan pohjainen puhdistusaine kalkkisaostumia vastaan. Poistaa nopeasti kaikista pinttyneemmät saostumat ja tarjoaa pitkäaikaista suojaa korroosiota vastaan. Suositellaan erityisesti kuumavesipesureille.
Kalkinpoistoainetta RM 101 suositellaan erityisesti kuumavesipesureille ja kohteisiin, jossa veden kovuus on suuri.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|Paino (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|192 x 145 x 248
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE *EU
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Rasvanpoisto, fosfatointi
- Rasvanpoisto
- Koneen huolto ja kalkinpoisto.