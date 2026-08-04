Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m

Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.

Letkukelalle tuleva korkeapaineletku on hankittava erikseen. Tähän malliin sopiva 40 m korkeapaineletku on esimerkiksi 6.110-076.0.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 40
Lämpötila (°C) max. 150
Maksimipaine (bar) 250
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 52

Toimitus sisältää

  • Letkukela
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