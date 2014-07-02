iSolar saugos komplektas darbui aukštyje

Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.

Sertifikuota, standartus atitinkanti asmens saugos sistema, skirta saugiam darbui ant stogo. Saugos komplektą sudaro mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui su kritimo ribotuvo fiksavimu ir tvirta metalinė dėžė sandėliavimui ir transportavimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 8,4
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Suderinami įrenginiai
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje atsarginės dalys

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