iSolar saugos komplektas darbui aukštyje
Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.
Sertifikuota, standartus atitinkanti asmens saugos sistema, skirta saugiam darbui ant stogo. Saugos komplektą sudaro mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui su kritimo ribotuvo fiksavimu ir tvirta metalinė dėžė sandėliavimui ir transportavimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,4
Videos
Suderinami įrenginiai
- Fotovoltinių sistemų plovimo šepetys „iSolar 800 Advanced“ (1100–1300 l/val.)
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- iSolar 400 Advanced
- iSolar 800 Advanced
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.