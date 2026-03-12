Насадка для пенной чистки Connect ’n’ Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.

Особенности и преимущества
Инновационная пенная насадка
  • Продуцирование мощной струи пены.
В комплекте
  • Практическая комплект с различными моющими средствами.
Система быстрой замены
  • Легкая замена чистящих средств одним кликом
Система дозирования чистящего средства
  • Потребление моющего средства зависит от дозировки
Прозрачная емкость
  • Всегда видимое наполнение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 1,256
Вес (с упаковкой) (кг) 1,577
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 102 x 201 x 260
Совместимость Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Дома на колесах
