Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra
Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean cu spumă activă. Sistemul de schimbare rapid permite trecerea între diferiți detergenți cu un singur clic. Doza de detergent poate fi reglată cu ușurință folosind robinetul galben, iar nivelul jetului poate fi ajustat în funcție de nevoi. Potrivită pentru toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Duza inovatoare de spumare
- Generarea si aplicarea spumei puternice.
In kit
- Kit practic cu diversi detergenti.
Sistem de schimbare rapida
- Schimbare rapida si convenabila a detergentului cu un singur clic.
Dozarea detergentului
- Consum de detergent ajustat de utilizator
Recipient transparent de detergent
- Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|1,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|102 x 201 x 260
|Compatibilitate
|Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Locuințe mobile