Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra

Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.

Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean cu spumă activă. Sistemul de schimbare rapid permite trecerea între diferiți detergenți cu un singur clic. Doza de detergent poate fi reglată cu ușurință folosind robinetul galben, iar nivelul jetului poate fi ajustat în funcție de nevoi. Potrivită pentru toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.

Caracteristici si beneficii
Duza inovatoare de spumare
  • Generarea si aplicarea spumei puternice.
In kit
  • Kit practic cu diversi detergenti.
Sistem de schimbare rapida
  • Schimbare rapida si convenabila a detergentului cu un singur clic.
Dozarea detergentului
  • Consum de detergent ajustat de utilizator
Recipient transparent de detergent
  • Continutul recipientului este vizibil in orice moment.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Greutate (kg) 1,3
Greutate cu ambalaj (kg) 1,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibilitate Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Locuințe mobile
CONTACTE

© 2026 Kärcher Moldova