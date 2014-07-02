Regulerbart ledd

Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspylere.

Egenskaper og fordeler
Fleksible ledd som kan justeres 180°
Regulerbart ledd
  • Enkel rengjøring av områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Fleksibel rotering på 180 °
  • Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 214 x 47 x 84

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Bruksområder
  • Persienner/rullegardiner
  • Vinterhager
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Kjøretøy