Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"

Finmaskigt vattenfilter, 125 μm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4”, med adapter, 1”.

Finmaskigt vattenfilter, 125 μm, för temperaturer på max. 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Ansluts till högtryckstvätten. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4”, med adapter, 1”.

Specifikationer

Tekniska data

Vattenförsörjning (tum) 3/4″ / 1″
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
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