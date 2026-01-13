Neutraali vaahtopuhdistusaine RM 57, 20l

Hellävarainen puhdistusaine pienille öljy, rasva ja valkuaisainetahroille. Tasainen vaahtomatto parantaa pesutulosta ja helpottaa suihkuttamista pois.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 6,7
Paino (kg) 20,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,6
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 237 x 430
Käyttökohteet
  • Maitoastiat
  • Pintojen puhdistus
  • Teollisuuskeittiöt
  • Piha-alueiden pesu
