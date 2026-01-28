WB 7 Plus 3-in-1
Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.
Ügyes kombináció: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe három fontos funkciót egyesít egyetlen termékben. Vigyen fel habot, lazítsa fel a makacs szennyeződéseket egy magasnyomású lapos sugarú fúvókával, vagy dolgozzon különösen alaposan, mégis óvatosan egy puha kefével – minden lehetséges anélkül, hogy a tartozékokat akár csak egyszer is cserélni kellene. A kívánt funkció kiválasztható a kefe markolatrészén található karral. Így a mosókefe különösen sokoldalúan használható, időt takarít meg, kényelmes és mindig tökéletes tisztítási eredményt garantál – még az olyan kényes felületeken is, mint a festék, az üveg vagy a műanyag. A beépített tisztítószer-tartály lehetővé teszi, hogy a felhasználó hosszabb ideig dolgozzon újratöltés nélkül.
Jellemzők és előnyök
3 az 1-ben termék – három alapvető tisztítási funkciót egyesít: habosítás, magasnyomású lapos sugár és mosókefe
- Széles körű felhasználási lehetőségek az alapvető funkciók kombinációjának köszönhetően.
- Nagyobb kényelem az alapos és hatékony tisztításhoz.
A kívánt funkció gyors és intuitív kiválasztása a kefe markolatánál található karral
- Intuitív funkcióválasztás.
- Hatékony tisztítás a tartozékok cseréje nélkül.
Kefefejbe integrált tisztítószer-tartály
- Az erőteljes hab gyorsan és alaposan eltávolítja még a makacs szennyeződéseket is.
- Lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig dolgozzunk újratöltés nélkül. Ez időt takarít meg.
Puha sörtékkel ellátott mosókefe, számos különböző felületre alkalmas
- Kíméletes tisztítás még az érzékeny felületek, például festék, üveg vagy műanyag esetében is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|377 x 264 x 223
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Redőnyök
- Garázsajtók
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Télikertek
- Balkon burkolatok
- Ablakpárkányok
- Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
