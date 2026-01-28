Ügyes kombináció: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe három fontos funkciót egyesít egyetlen termékben. Vigyen fel habot, lazítsa fel a makacs szennyeződéseket egy magasnyomású lapos sugarú fúvókával, vagy dolgozzon különösen alaposan, mégis óvatosan egy puha kefével – minden lehetséges anélkül, hogy a tartozékokat akár csak egyszer is cserélni kellene. A kívánt funkció kiválasztható a kefe markolatrészén található karral. Így a mosókefe különösen sokoldalúan használható, időt takarít meg, kényelmes és mindig tökéletes tisztítási eredményt garantál – még az olyan kényes felületeken is, mint a festék, az üveg vagy a műanyag. A beépített tisztítószer-tartály lehetővé teszi, hogy a felhasználó hosszabb ideig dolgozzon újratöltés nélkül.