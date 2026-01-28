WB 7 Plus 3-in-1

Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.

Ügyes kombináció: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe három fontos funkciót egyesít egyetlen termékben. Vigyen fel habot, lazítsa fel a makacs szennyeződéseket egy magasnyomású lapos sugarú fúvókával, vagy dolgozzon különösen alaposan, mégis óvatosan egy puha kefével – minden lehetséges anélkül, hogy a tartozékokat akár csak egyszer is cserélni kellene. A kívánt funkció kiválasztható a kefe markolatrészén található karral. Így a mosókefe különösen sokoldalúan használható, időt takarít meg, kényelmes és mindig tökéletes tisztítási eredményt garantál – még az olyan kényes felületeken is, mint a festék, az üveg vagy a műanyag. A beépített tisztítószer-tartály lehetővé teszi, hogy a felhasználó hosszabb ideig dolgozzon újratöltés nélkül.

Jellemzők és előnyök
3 az 1-ben termék – három alapvető tisztítási funkciót egyesít: habosítás, magasnyomású lapos sugár és mosókefe
  • Széles körű felhasználási lehetőségek az alapvető funkciók kombinációjának köszönhetően.
  • Nagyobb kényelem az alapos és hatékony tisztításhoz.
A kívánt funkció gyors és intuitív kiválasztása a kefe markolatánál található karral
  • Intuitív funkcióválasztás.
  • Hatékony tisztítás a tartozékok cseréje nélkül.
Kefefejbe integrált tisztítószer-tartály
  • Az erőteljes hab gyorsan és alaposan eltávolítja még a makacs szennyeződéseket is.
  • Lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig dolgozzunk újratöltés nélkül. Ez időt takarít meg.
Puha sörtékkel ellátott mosókefe, számos különböző felületre alkalmas
  • Kíméletes tisztítás még az érzékeny felületek, például festék, üveg vagy műanyag esetében is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 377 x 264 x 223

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Redőnyök
  • Garázsajtók
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Télikertek
  • Balkon burkolatok
  • Ablakpárkányok
  • Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
