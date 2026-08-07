EASY!Force komplektas 2 - nuo aukšto slėgio įrenginio
Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais.
Naudokite "EASY!Force" technologiją su jau turimu Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginiu. "EASY!Force" komplektas 2 su visais suderintais komponentais iki pat purkštuko. Komplektą sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas (4.118-005), 1050 mm ilgio purškimo ietis (4.112-000) su "EASY!Lock" jungtis, 10 metrų aukšto slėgio žarna su nominaliu pločiu 8 ir iki 315 bar darbiniu slėgiu, adapteris 2 (4.111-030) įrenginio prijungimui bei adapteris 8 (4.111-036), skirtas aukšto slėgio purkštukams su M 18 × 1,5 jungtimi.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HG 43
- HG 64