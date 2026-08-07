EASY!Force komplektas 2 - nuo aukšto slėgio įrenginio

Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais.

Naudokite "EASY!Force" technologiją su jau turimu Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginiu. "EASY!Force" komplektas 2 su visais suderintais komponentais iki pat purkštuko. Komplektą sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas (4.118-005), 1050 mm ilgio purškimo ietis (4.112-000) su "EASY!Lock" jungtis, 10 metrų aukšto slėgio žarna su nominaliu pločiu 8 ir iki 315 bar darbiniu slėgiu, adapteris 2 (4.111-030) įrenginio prijungimui bei adapteris 8 (4.111-036), skirtas aukšto slėgio purkštukams su M 18 × 1,5 jungtimi.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 5,8
Suderinami įrenginiai