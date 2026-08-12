Rinkinys Battery Power 18/25

Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.

Pilna energija per trumpą laiką: greitasis įkroviklis pakrauna 18 V / 2,5 Ah Kärcher keičiamą akumuliatorių iki 80% tik per 44 minutes. Kärcher Battery Power 18/25 rinkinys tinka naudoti su visais Kärcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiais.

Savybės ir privalumai
Inovatyvi „Realaus laiko“ technologija
  • LCS ekrane visą laiką rodomas likęs veikimo laikas, likęs įkrovimo laikas ir įkrovimo lygis.
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius
  • Skirtas naudoti visiems 18 V Kärcher akumuliatorių platformos įrenginiams.
18 V greitasis įkroviklis
  • 18 V / 2.5 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 44 minutes.
Galingos ličio jonų celės
  • Garantuoja pastovų našumą, tuo pačiu apsaugo nuo savaiminio išsikrovimo ar "atminties" efekto.
Automatinis saugojimo režimas
  • Prailgina dalelių tarnavimo laiką.
IPX5 apsaugos klasė - apsauga nuo visų krypčių vandens srauto
  • Patikima apsauga dirbant su vandens srove.
Efektyvus temperatūros valdymas
  • Aukščiausias našumas dėka perkaitimo buferio ir išmanaus akumuliatoriaus valdymo.
Pažangus ličio jonų dalelių monitoringas
  • Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo.
Tvirtas korpusas
  • Karcher akumuliatorių korpusai yra itin atsparūs smūgiams.
Montuojamas prie sienos
  • Tvarkingam įkroviklio naudojimui taupant vietą ant grindų ar kt. paviršių.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 2,5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 18 V / 2,5 Ah Battery Power akumuliatorius:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Įkrovimo srovė (A) 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 184 x 133 x 126

Komplektacija

  • Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
Rinkinys Battery Power 18/25
Rinkinys Battery Power 18/25
Rinkinys Battery Power 18/25
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