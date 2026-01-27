PrimoFlex® er en praktisk og fleksibel hageslange som ikke kveiler seg. Den inneholder ingen skadelige stoffer og er fri for kadium, barium og bly. Hageslangen tåler trykk på opptil 24 bar.Hageslangen består av 3 lag hvorav et værbestandig og UV-resistent ytre lag og et lystett mellomlag hindre algevekst i slangen. Den tåler temperaturer fra -20 til +65 °C, og har 12 års garanti.