PrimoFlex® er en praktisk og fleksibel hageslange som ikke kveiler seg. Den inneholder ingen skadelige stoffer og er fri for kadium, barium og bly. Hageslangen tåler trykk på opptil 24 bar.Hageslangen består av 3 lag hvorav et værbestandig og UV-resistent ytre lag og et lystett mellomlag hindre algevekst i slangen. Den tåler temperaturer fra -20 til +65 °C, og har 12 års garanti.

Egenskaper og fordeler
12 års garanti
  • Lang levetid
3 lag
  • Motstandsdyktig ved bøying
Tåler trykk opptil 24 bar
  • Robust
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
  • For enkel håndtering
Fri for kadmium , barium og bly
  • Utgjør ingen risiko for helse eller miljø
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
  • Garanterbar holdbarhet
Værresistent ytre lag med UV-beskyttelse
  • Robust
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 20
Farge Gul
Vekt (kg) 2,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,3
Mål (L x B x H) (mm) 285 x 285 x 115
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.