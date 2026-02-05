Ultra piana RM 527, 5l

Z dodatkowym środkiem zwiększającym pienienie dla doskonałych efektów czyszczenia.

Nowy aktywny środek czyszczący z łatwością pozwala się pozbyć oleju, tłustych zanieczyszczeń i zanieczyszczeń z pojazdów/ulic. Nie zawiera fosforanów i jest łagodny dla materiałów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5,2
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Samochody
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Mobilne domy
