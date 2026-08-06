EASY!Force ombyggnadssats 1 – från högtrycksslang

För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adaptrar fram till munstycket.

Det går även att utrusta befintliga högtryckstvättar och högtrycksslangar från Kärcher med den avancerade EASY!Force-tekniken till en låg kostnad med vår konverteringssats 1 för EASY!Force. Konverteringssatsen innehåller spolhandtaget EASY!Force (4.118-005), ett 1 050 mm långt spolrör (4.112-000) med EASY!Lock-anslutningar, adaptern 8 (4.111-036) för högtrycksmunstycken med anslutning M 18 × 1,5 samt adaptern 12 (4.111-046) för högtrycksslang inkl. svirvel.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,2
Kompatibla maskiner
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