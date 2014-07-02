Pulverlackerad svirvel

Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.

Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål. Passar 2.639-919.

Specifikationer

Tekniska data

Vikt inkl. förpackning (kg) 2
Kompatibla maskiner
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