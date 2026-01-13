Cev PrimoFlex® 1/2" – 50 m

Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2'') dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.

Kakovostna cev PrimoFlex® s premerom 1/2'' in dolžino 50 m je idealna za zalivanje od manjših do večjih površin in vrtov. 3-slojna vrtna cev s tkano ojačitvijo je odporna proti visokemu tlaku in ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Vremensko odporna UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Razpočni tlak znaša 24 barov. Poleg tega cev odlikuje visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C. Na to vrtno cev vam priznamo kar 12-letno jamstvo. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljiv in trpežne. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
12 let garancije
  • Zagotovljena dolga življenjska doba
3 sloji
  • Odpornost proti prelomom
Prenese tlak do 24 barov
  • Trpežnost zagotovljena
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
  • Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C
  • Trpežnost zagotovljena
Brez kadmija, barija in svinca
  • Zdravju in okolju prijazno
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
  • Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
Kakovostna vrtna cev brez ftalatov
  • Zdravju in okolju prijazno
Vremensko obstojna zunanja plast z UV zaščito
  • Trpežnost zagotovljena
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 50
Barva Rumena
Teža (Kg) 5,55
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,595
Mere (D × Š × V) (mm) 380 x 380 x 155
