Cev PrimoFlex® 1/2" – 50 m
Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2'') dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.
Kakovostna cev PrimoFlex® s premerom 1/2'' in dolžino 50 m je idealna za zalivanje od manjših do večjih površin in vrtov. 3-slojna vrtna cev s tkano ojačitvijo je odporna proti visokemu tlaku in ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Vremensko odporna UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Razpočni tlak znaša 24 barov. Poleg tega cev odlikuje visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C. Na to vrtno cev vam priznamo kar 12-letno jamstvo. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljiv in trpežne. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
12 let garancije
- Zagotovljena dolga življenjska doba
3 sloji
- Odpornost proti prelomom
Prenese tlak do 24 barov
- Trpežnost zagotovljena
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
- Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C
- Trpežnost zagotovljena
Brez kadmija, barija in svinca
- Zdravju in okolju prijazno
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
- Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
Kakovostna vrtna cev brez ftalatov
- Zdravju in okolju prijazno
Vremensko obstojna zunanja plast z UV zaščito
- Trpežnost zagotovljena
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|5,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,595
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 380 x 155
