Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus

Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.

Vysokotlakový čistič povrchov PS 30 Plus je ideálny proti silným nečistotám a na odstraňovanie odolných nečistôt na malých a stredne veľkých plochách. Tri vstavané vysokotlakové trysky zaisťujú nielen oslnivé výsledky, ale ponúkajú aj optimálny výkon oblasti. Ak chcete efektívne a bez námahy vyčistiť všetky rohy a hrany, bočnú trysku je možné otočiť o 45 stupňov. To súčasne chráni používateľa pred akoukoľvek striekajúcou vodou. Ďalšia výhoda: Vďaka svojmu kompaktnému tvaru je PS 30 Plus vhodný najmä na čistenie schodov. Hlava kefy je tiež pohyblivá a pružná. To sa dá otočiť o 360 stupňov, aby sa vyčistili ťažko dostupné oblasti. Všetky hladké povrchy je možné po vyčistení vyžmýkať pomocou integrovaného noža na nečistoty. Rýchlo tak odstránite prebytočnú špinavú vodu a povrchy sú okamžite pripravené na ďalšie použitie.

Vlastnosti a výhody
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus: Otočná bočná tryska
Otočná bočná tryska
Perfektné čistenie všetkých rohov a hrán bez rozstrekovania.
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus: Hlava kefy otočná o 360°
Hlava kefy otočná o 360°
Pre úplnú flexibilitu v ťažko dostupných oblastiach.
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus: Štetinový krúžok (tiež na bočnej tryske)
Štetinový krúžok (tiež na bočnej tryske)
Ochrana proti striekajúcej vode bez ohľadu na nastavenie trysky.
Tri vysokotlakové trysky
  • Efektívne čistenie odolných nečistôt.
Kompaktný tvar
  • Umožňuje ľahké čistenie v úzkych priestoroch.
Kombinácia vysokého tlaku a tlaku ručnej kefy
  • Zaisťuje obzvlášť efektívne čistenie v porovnaní s bežnými kefami
Stierka
  • Jednoduché odstránenie špinavej vody. Možno vymeniť bez náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 749 x 264 x 768

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Schody
  • Terasa
  • Balkón
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher