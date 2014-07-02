Penovacia tryska FJ 6

Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.

Penovacia tryska FJ 6 s extra silnou penou na bezproblémové čistenie všetkých povrchov, ako sú lakované povrchy, sklo alebo kameň. Ideálna na vozidlá, zimné záhrady, záhradný nábytok, fasády, schody, karavany, chodníky, steny, žalúzie, terasy, príjazdové cesty atď. Objem nádoby je 0,6 litra. Nalejte čistiaci prostriedok Kärcher priamo do penovacek trysky, pripojte ju k pištoli a naneste penu. Dávkovanie čistiacej látky sa dá pohodlne nastaviť na penovacej tryske (žlté tlačidlo). Úroveň prúdu sa dá podľa potreby meniť. Po použití penovaciu trysku opláchnite čistou vodou, aby ste predišli upchatiu zvyškami čistiacej látky. Vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7. Skvele funguje s penovým čističom Kärcher Ultra.

Vlastnosti a výhody
Nádoba s objemom 0,6l
  • Pre dlhšie čistiace fázy bez dopĺňania
Jednoduché striedanie rôznych čistiacich prostriedkov
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Intenzívna a priľnavá pena
  • Jednoduché čistenie všetkých povrchov
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Spotreba čistiaceho prostriedku regulovaná používateľom
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
  • Objem nádoby je vždy viditeľný
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilita Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Zimné záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Terasa
  • Žalúzie/rolety
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Obytné automobily
Penovacia tryska FJ 6 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher