Penovacia tryska FJ 6
Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.
Penovacia tryska FJ 6 s extra silnou penou na bezproblémové čistenie všetkých povrchov, ako sú lakované povrchy, sklo alebo kameň. Ideálna na vozidlá, zimné záhrady, záhradný nábytok, fasády, schody, karavany, chodníky, steny, žalúzie, terasy, príjazdové cesty atď. Objem nádoby je 0,6 litra. Nalejte čistiaci prostriedok Kärcher priamo do penovacek trysky, pripojte ju k pištoli a naneste penu. Dávkovanie čistiacej látky sa dá pohodlne nastaviť na penovacej tryske (žlté tlačidlo). Úroveň prúdu sa dá podľa potreby meniť. Po použití penovaciu trysku opláchnite čistou vodou, aby ste predišli upchatiu zvyškami čistiacej látky. Vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7. Skvele funguje s penovým čističom Kärcher Ultra.
Vlastnosti a výhody
Nádoba s objemom 0,6l
- Pre dlhšie čistiace fázy bez dopĺňania
Jednoduché striedanie rôznych čistiacich prostriedkov
- Obzvlášť jednoduchá obsluha
Intenzívna a priľnavá pena
- Jednoduché čistenie všetkých povrchov
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Spotreba čistiaceho prostriedku regulovaná používateľom
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
- Objem nádoby je vždy viditeľný
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatibilita
|Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Video
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Basic
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium Full Control
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180
Oblasti využitia
- Autá
- Zimné záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Terasa
- Žalúzie/rolety
- Cesty
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Obytné automobily
Penovacia tryska FJ 6 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher