Súprava na čistenie potrubia PC 15

Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami.

Praktická a všestranná súprava na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na efektívne odstraňovanie upchatých potrubí. Súčasťou dodávky sú dve rôzne trysky, ktoré je možné vďaka skrutkovému spojeniu rýchlo vymeniť. Prúdová tryska má silný ťah dopredu so štyrmi vysokotlakovými tryskami smerujúcimi dozadu – ideálne pre zvody a na odstraňovanie upchatia pevných látok. Rotačná tryska sa používa na preventívne údržbové čistenie. Jeho 360° čistiaci systém účinne odstraňuje usadeniny zvnútra stien potrubia. Tým sa v prvom rade zabráni tvorbe blokád. Tvar trysiek je optimalizovaný tak, aby v mieste, kde sa pripájajú k vysokotlakovej hadici, neboli žiadne hrebene. Tým sa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. 15-metrová flexibilná kvalitná hadica je vystužená textilným opletením – pre jednoduchú manipuláciu v uhlových potrubných systémoch. Hadica je vybavená ochranou proti zalomeniu a mosadznými spojmi pre dlhú životnosť. Vhodné na použitie v domácnosti aj exteriéri v kombinácii so všetkými tlakovými čističmi Kärcher triedy K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Súprava na čistenie potrubia PC 15: Praktický výmenný systém s dvoma rôznymi tryskami
Jednoduchá výmena trysiek. Tryska s výkonným posuvom, ideálna na čistenie zvodov a odstraňovanie upchatia. Otočná tryska s čistiacim účinkom 360° – na výkonné udržiavacie čistenie vnútra potrubí, aby sa zabránilo upchatiu.
Súprava na čistenie potrubia PC 15: Intenzívne čistenie vysokým tlakom
Rýchlo a efektívne uvoľňuje upchatie potrubí. Ekologická aplikácia bez chemikálií. Hadica je automaticky tlačená dopredu v potrubí tlakom vody.
Súprava na čistenie potrubia PC 15: Flexibilná hadica s textilným opletením
Jednoduchá manipulácia v systémoch uhlových potrubí. Navrhnuté pre jednoduché skladovanie.
Optimalizovaný tvar trysky
  • Pripojenie k hadici bez hrebeňa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí.
  • Kompaktný dizajn pre maximálnu voľnosť pohybu.
Spoje a trysky z odolnej mosadze a nehrdzavejúcej ocele
  • Dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 250 x 80

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Potrubie
  • Zvody
  • Kanalizácie
Príslušenstvo
