Rinkinys Battery Power 18/50
18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.
Greitasis 18 V įkroviklis gali pakrauti 18 V / 5,0 Ah Kärcher keičiamą akumuliatorių su inovatyvia Realaus Laiko Technologija iki 80% per 94 minutes. Kärcher Battery Power 18/50 rinkinys tinka naudoti su visais Kärcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi „Realaus laiko“ technologijaLCS ekrane visą laiką rodomas likęs veikimo laikas, likęs įkrovimo laikas ir įkrovimo lygis.
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusSkirtas naudoti visiems 18 V Kärcher akumuliatorių platformos įrenginiams.
18 V greitasis įkroviklis18 V / 5.0 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 94 minutes.
Galingos ličio jonų celės
- Garantuoja pastovų našumą, tuo pačiu apsaugo nuo savaiminio išsikrovimo ar "atminties" efekto.
Automatinis saugojimo režimas
- Prailgina dalelių tarnavimo laiką.
IPX5 apsaugos klasė - apsauga nuo visų krypčių vandens srauto
- Patikima apsauga dirbant su vandens srove.
Efektyvus temperatūros valdymas
- Aukščiausias našumas dėka perkaitimo buferio ir išmanaus akumuliatoriaus valdymo.
Pažangus ličio jonų dalelių monitoringas
- Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo.
Montuojamas prie sienos
- Tvarkingam įkroviklio naudojimui taupant vietą ant grindų ar kt. paviršių.
Tvirtas korpusas
- Karcher akumuliatorių korpusai yra itin atsparūs smūgiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu
|
18 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|184 x 133 x 147
Komplektacija
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
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Suderinami įrenginiai
- AD 2 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- AD 2 Battery Set *EU
- Akumuliatorinis augalų purkštuvas
- Akumuliatorinis daugiafunkcis šviestuvas su USB 18 V
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- BP 2.000-18 Barrel
- CNS 18-30 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- GSH 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- HGE 18-50 Battery Set
- HGE 2-18
- HGE 2-18 BATTERY SET
- HGE 3-18 BATTERY SET
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- LMO 18-33 Battery Set
- LMO 18-36 Battery Set + HGE 18-45 Battery
- LMO 18-36 Battery set + LTR 18-30 Battery
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO Battery 18-36 Set
- LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 2-18 Battery Set
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR Battery 18-25 Set
- LTR Battery 18-30 (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- LVS 1/1 Bp
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Plus Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18
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- PHG 2-18
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- PSW 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
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- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18
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- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus
- SE 3-18 Compact (white)
- SE 3-18 Compact Battery Set 2.5
- TLO 18-32 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WRE 18-55
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Priedai
Rinkinys Battery Power 18/50 atsarginės dalys
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