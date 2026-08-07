Transmisie completă pentru perii
Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele nostre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.
În designul de înaltă calitate și cu durată lungă de viață realizat din oțel inoxidabil și PEEK, acționarea hidraulică pentru periile cilindrice rotative crește capacitățile aparatelor nostre profesionale de curățare cu înaltă presiune - chiar și cele mai mici care furnizează cantități mai mici de apă. Unitatea cu bara de pulverizare integrată pentru evacuarea perfectă a apei permite utilizarea periilor de diferite durități, care sunt foarte ușor de schimbat datorită sistemului de înlocuire rapidă și pot fi cuplate în siguranță la unitate. Unitatea poate fi montată opțional direct pe lancea de pulverizare sau pe o lance telescopică. Accesoriile sunt potrivite, în funcție de versiune, pentru activități solicitante de curățare a instalațiilor solare, a suprafețelor de sticlă, a fațadelor pretențioase și dure, precum și a teraselor cu suprafețe de piatră sau lemn. Pentru curățarea fațadelor, periile sunt orientate automat în sus, reducând astfel efortul fizic pentru utilizator. În plus, opțional, sunt disponibile o protecție împotriva stropilor (4.762-621.0) și o articulație Vario Joint (4.481-042.0).
Caracteristici si beneficii
Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotativeNu este necesar un motor suplimentar pentru actionarea periei. Construcție compactă și greutate redusă. Design de înaltă calitate realizat din oțel inoxidabil și PEEK.
Accesorii de periere detașabileGarantează o periere optimă pentru toate suprafețele. Cuplarea sonoră a accesoriilor de periere garantează utilizarea în condiții de siguranță. Codificarea pe culori simplifică selectarea accesoriului de periere corespunzător.
Bară de pulverizare integratăChiar și evacuarea apei de-a lungul întregii lungimi a periei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|350 / 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|40
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea instalațiilor solare, a suprafețelor din sticlă (plexiglas) și a serelor
- Pentru curățarea fațadelor, jaluzelelor și storurilor
- Pentru curățarea țesăturilor și foliilor cu membrană
- Pentru curățarea teraselor cu suprafețe de piatră sau lemn