Teleskoprör TL 10 C
Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.
Utöver olika användningsområden med högt eller lågt tryck för rengöring av fönster, fasader och solpaneler kan teleskopröret TL 10 C också användas för dammsugning, till exempel för att avlägsna damm från rör. TL 10 C imponerar med maximal styvhet och minimal vikt tack vare sin högkvalitativa kolfiberkonstruktion och praktiska snabbfästen. Den verktygsfria klämkraften ger en räckvidd på upp till 10 m. Den integrerade anti twist-enheten, liksom den roterbara basen, garanterar ännu säkrare och mer ergonomiskt arbete. Basen har också en krok för säker fastsättning av en bärrem.
Egenskaper och fördelar
MultifunktionsanvändningFör fönster-, fasad- och solpanelsrengöring med osmosvatten. För högtrycksrengöring eller lågtrycksrengöring med tvättborstar.
Maximal ergonomiAntispinnlås på rören för säkert och ergonomiskt arbete. Snabbfästen för snabb och enkel lossning av rörfästet. Roterbar bas garanterar enkelt och ergonomiskt arbete.
AnvändarvänligVerktygsfri justering av spännkraften på snabbfästena. Med spännkrokar som leder vattenslangen utanför röret. Bas med krokar för att fästa rem och bärram.
Maximal säkerhet
- Haptiskt och visuellt utdragsstopp undviker oavsiktlig demontering.
- Icke-elektrokonduktivt basrörselement.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd på teleskoprör (m)
|2,2 - 10
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Material
|Kolfiber
|Elements
|7
|Anslutningsgänga
|M 18
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,3
Följande ingår
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Verktygsfri justering av klämkraft
- Slangkrok
- Utdragsstopp
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Användningsområden
- Perfekt för fönster-, fasad- och solpanelsrengöring
- Möjliggör även dammsugning på höga höjder