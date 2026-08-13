Utöver olika användningsområden med högt eller lågt tryck för rengöring av fönster, fasader och solpaneler kan teleskopröret TL 10 C också användas för dammsugning, till exempel för att avlägsna damm från rör. TL 10 C imponerar med maximal styvhet och minimal vikt tack vare sin högkvalitativa kolfiberkonstruktion och praktiska snabbfästen. Den verktygsfria klämkraften ger en räckvidd på upp till 10 m. Den integrerade anti twist-enheten, liksom den roterbara basen, garanterar ännu säkrare och mer ergonomiskt arbete. Basen har också en krok för säker fastsättning av en bärrem.