Med en räckvidd på upp till 14 m erbjuder teleskopröret TL 14 C av styv och lätt kolfiber nästan obegränsade användningsområden. Den kan användas för rengöring av fönster, fasader eller solpaneler med osmosvatten, samt för högtrycks- och lågtrycksapplikationer, och kan till och med användas för dammsugning, t.ex. av rännor. Indragning och utfällning går extremt lätt tack vare de innovativa snabbfästena. Dessutom kan spännkraften ställas in individuellt och justeras helt utan verktyg. En roterbar bas med krok för fäste av bärrem samt det unika anti twist-skyddet garanterar synnerligen säkra och ergonomiska arbetsförhållanden.