Teleskoprör TL 14 C

Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.

Med en räckvidd på upp till 14 m erbjuder teleskopröret TL 14 C av styv och lätt kolfiber nästan obegränsade användningsområden. Den kan användas för rengöring av fönster, fasader eller solpaneler med osmosvatten, samt för högtrycks- och lågtrycksapplikationer, och kan till och med användas för dammsugning, t.ex. av rännor. Indragning och utfällning går extremt lätt tack vare de innovativa snabbfästena. Dessutom kan spännkraften ställas in individuellt och justeras helt utan verktyg. En roterbar bas med krok för fäste av bärrem samt det unika anti twist-skyddet garanterar synnerligen säkra och ergonomiska arbetsförhållanden.

Egenskaper och fördelar
Teleskoprör TL 14 C: Multifunktionsanvändning
Multifunktionsanvändning
För fönster-, fasad- och solpanelsrengöring med osmosvatten. För högtrycksrengöring eller lågtrycksrengöring med tvättborstar.
Teleskoprör TL 14 C: Maximal ergonomi
Maximal ergonomi
Antispinnlås på rören för säkert och ergonomiskt arbete. Snabbfästen för snabb och enkel lossning av rörfästet. Roterbar bas garanterar enkelt och ergonomiskt arbete.
Teleskoprör TL 14 C: Användarvänlig
Användarvänlig
Verktygsfri justering av spännkraften på snabbfästena. Med spännkrokar som leder vattenslangen utanför röret. Bas med krokar för att fästa rem och bärram.
Maximal säkerhet
  • Haptiskt och visuellt utdragsstopp undviker oavsiktlig demontering.
  • Icke-elektrokonduktivt basrörselement.
Specifikationer

Tekniska data

Längd på teleskoprör (m) 2,4 - 14
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Material Kolfiber
Elements 10
Anslutningsgänga M 18
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,2

Följande ingår

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Verktygsfri justering av klämkraft
  • Slangkrok
  • Utdragsstopp
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Användningsområden
  • Perfekt för fönster-, fasad- och solpanelsrengöring
  • Möjliggör även dammsugning på höga höjder
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