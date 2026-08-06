Teleskoprör TL 7 F

Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.

Det upp till 7 m långa teleskopröret TL 7 F av glasfiber är perfekt för rengöring av fönster, fasader och solpaneler med borstar och osmosvatten. Praktiska snabbfästen möjliggör bekväm indragning och utfällning, klämkraften kan ställas in individuellt och justeras utan ansträngning eller verktyg. En roterbar bas garanterar ett mycket enkelt och ergonomiskt arbete – och om så krävs kan en bärrem fästas direkt på basen.

Egenskaper och fördelar
Teleskoprör TL 7 F: Multifunktionsanvändning
Multifunktionsanvändning
För fönster-, fasad- och solpanelsrengöring med osmosvatten. För högtrycksrengöring eller lågtrycksrengöring med tvättborstar.
Teleskoprör TL 7 F: Maximal ergonomi
Maximal ergonomi
Snabbfästen för snabb och enkel lossning av rörfästet. Roterbar bas garanterar enkelt och ergonomiskt arbete.
Teleskoprör TL 7 F: Användarvänlig
Användarvänlig
Verktygsfri justering av spännkraften på snabbfästena. Med spännkrokar som leder vattenslangen utanför röret. Bas med krokar för att fästa rem och bärram.
Maximal säkerhet
  • Haptiskt och visuellt utdragsstopp undviker oavsiktlig demontering.
  • Icke-elektrokonduktivt basrörselement.
Specifikationer

Tekniska data

Längd på teleskoprör (m) 2 - 7
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Material Glasfiber
Elements 5
Anslutningsgänga M 18
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,1

Följande ingår

  • Tool less clamp force adjustment
  • Verktygsfri justering av klämkraft
  • Slangkrok
  • Utdragsstopp
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Perfekt för fönster-, fasad- och solpanelsrengöring
Tillbehör