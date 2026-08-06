Det upp till 7 m långa teleskopröret TL 7 F av glasfiber är perfekt för rengöring av fönster, fasader och solpaneler med borstar och osmosvatten. Praktiska snabbfästen möjliggör bekväm indragning och utfällning, klämkraften kan ställas in individuellt och justeras utan ansträngning eller verktyg. En roterbar bas garanterar ett mycket enkelt och ergonomiskt arbete – och om så krävs kan en bärrem fästas direkt på basen.