Oavsett om det gäller rengöring av fönster, fasader eller solpaneler med osmosvatten, med lågt tryck och tvättborstar eller med högtryck. Vårt hybridteleskoprör TL 7 H med upp till 7 m räckvidd är multifunktionell. Tillverkad av en speciell kolglasfiberblandning, imponerar den med suverän styvhet och samtidigt en mycket låg vikt. Innovativa snabbfästen gör möjliggör bekväm indragning och utfällning, medan den integrerade anti twist-enheten och den roterbara basen garanterar maximalt ergonomiska arbetsförhållanden. Hanteringen underlättas även av den verktygsfria och individuella inställningen av klämkraften. En bärrem kan också användas med hjälp av en krok vid basen.