Teleskoprör TL 7 H
Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.
Oavsett om det gäller rengöring av fönster, fasader eller solpaneler med osmosvatten, med lågt tryck och tvättborstar eller med högtryck. Vårt hybridteleskoprör TL 7 H med upp till 7 m räckvidd är multifunktionell. Tillverkad av en speciell kolglasfiberblandning, imponerar den med suverän styvhet och samtidigt en mycket låg vikt. Innovativa snabbfästen gör möjliggör bekväm indragning och utfällning, medan den integrerade anti twist-enheten och den roterbara basen garanterar maximalt ergonomiska arbetsförhållanden. Hanteringen underlättas även av den verktygsfria och individuella inställningen av klämkraften. En bärrem kan också användas med hjälp av en krok vid basen.
Egenskaper och fördelar
MultifunktionsanvändningFör fönster-, fasad- och solpanelsrengöring med osmosvatten. För högtrycksrengöring eller lågtrycksrengöring med tvättborstar.
Maximal ergonomiAntispinnlås på rören för säkert och ergonomiskt arbete. Snabbfästen för snabb och enkel lossning av rörfästet. Roterbar bas garanterar enkelt och ergonomiskt arbete.
AnvändarvänligVerktygsfri justering av spännkraften på snabbfästena. Med spännkrokar som leder vattenslangen utanför röret. Bas med krokar för att fästa rem och bärram.
Maximal säkerhet
- Haptiskt och visuellt utdragsstopp undviker oavsiktlig demontering.
- Icke-elektrokonduktivt basrörselement.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd på teleskoprör (m)
|2 - 7
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Material
|Hybrid
|Elements
|5
|Anslutningsgänga
|M 18
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,6
Följande ingår
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Verktygsfri justering av klämkraft
- Slangkrok
- Utdragsstopp
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Användningsområden
- Perfekt för fönster-, fasad- och solpanelsrengöring