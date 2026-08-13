Teleskoprör TL 7 H

Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.

Oavsett om det gäller rengöring av fönster, fasader eller solpaneler med osmosvatten, med lågt tryck och tvättborstar eller med högtryck. Vårt hybridteleskoprör TL 7 H med upp till 7 m räckvidd är multifunktionell. Tillverkad av en speciell kolglasfiberblandning, imponerar den med suverän styvhet och samtidigt en mycket låg vikt. Innovativa snabbfästen gör möjliggör bekväm indragning och utfällning, medan den integrerade anti twist-enheten och den roterbara basen garanterar maximalt ergonomiska arbetsförhållanden. Hanteringen underlättas även av den verktygsfria och individuella inställningen av klämkraften. En bärrem kan också användas med hjälp av en krok vid basen.

Egenskaper och fördelar
Teleskoprör TL 7 H: Multifunktionsanvändning
Multifunktionsanvändning
För fönster-, fasad- och solpanelsrengöring med osmosvatten. För högtrycksrengöring eller lågtrycksrengöring med tvättborstar.
Teleskoprör TL 7 H: Maximal ergonomi
Maximal ergonomi
Antispinnlås på rören för säkert och ergonomiskt arbete. Snabbfästen för snabb och enkel lossning av rörfästet. Roterbar bas garanterar enkelt och ergonomiskt arbete.
Teleskoprör TL 7 H: Användarvänlig
Användarvänlig
Verktygsfri justering av spännkraften på snabbfästena. Med spännkrokar som leder vattenslangen utanför röret. Bas med krokar för att fästa rem och bärram.
Maximal säkerhet
  • Haptiskt och visuellt utdragsstopp undviker oavsiktlig demontering.
  • Icke-elektrokonduktivt basrörselement.
Specifikationer

Tekniska data

Längd på teleskoprör (m) 2 - 7
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Material Hybrid
Elements 5
Anslutningsgänga M 18
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,6

Följande ingår

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Verktygsfri justering av klämkraft
  • Slangkrok
  • Utdragsstopp
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Perfekt för fönster-, fasad- och solpanelsrengöring
Tillbehör